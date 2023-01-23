『C852 クラネ CLANE レディース ダウンコート ベージュ S 0 美品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 14分に出品され03月05日 18時 14分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◆管理番号 C852

◆全国配送料無料

◆品名•ブランド

CLANE｜ クラネ

◆サイズ 0•Sサイズ

◆カラー ベージュ

◆状態 未使用に近い



◆着丈 /99

◆身幅 /59

◆肩幅 /50

◆袖丈 /55



◆商品紹介

＼ 美品！ ／

オリジナルスタンダード柄ブランドコンセプトの

クラネのバルーンフーディコートです。



BALLOON HOODIE LONG DOWN



ダブルファスナーで様々な着こなしが可能！



デザイン、機能性共に言う事なし。



クラネらしいシルエットで着るだけで気分が上がる逸品◎



品番 15101-0092



【購入場所】

一般社団法人 日本流通自主管理協（AACD）加盟店 市場正規店



当店の出品物は全て鑑定済みの商品です。

安心してご購入くださいませ。



わからない事がありましたら質問よりご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: クラネ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ C852

クラネ

CLANE

レディース

ダウンコート

ベージュ

S

0

美品