『VIVA HEART 013-15800 菅原大地 コラボ スタンド式【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 13時 16分に出品され03月13日 13時 16分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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種類···キャディバッグ・スタンド式

ビバハート VIVA HEART

定価:49,500円



人気ゴルフYoutube「DaichiゴルフTV」の菅原大地ティーチングプロ監修の特別仕様のキャディーバッグがついに発売!!菅原プロが「欲しい！」「便利！」と思った機能をいっぱい詰め込んだ夢企画が実現しました！プレイ時だけでなく移動や行き帰りなどあらゆる場面を想定した機能が満載です。



こちらは2022年に購入しました！

この2年間でラウンドは5,6回ほど、練習場では30回程使用したかなと思います。

多少の擦れや汚れはあるとは思いますが、比較的綺麗かと思われます⛳️





【仕様】



●機能

5分割口枠

●素材

合成皮革

●サイズ

9型47インチ

●重さ

約3.2kg

●カラー

グレー

●付属品

フードカバー、ネームプレート、着脱式ボールポーチ、グローブホルダー 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ビバハート