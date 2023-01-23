『LANVINの可愛くて上品なコート 新品未使用品【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 05時 38分に出品され03月25日 05時 38分に終了予定です。即決価格は20,910円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とても肌触りの良いLANVINのコートです。12万円以上のお品でした。タグを付けたままだと思っていましたが、外しており、回りを見ましたが見付かりませんでした。新品、未使用品です。ボタンホールは、同色の絹で、ボタンも同色のくるみボタンのためさりげなく上品です。



肩幅 40cm

身幅 49cm

着丈 65cm(後身頃襟付け根より採寸)

カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ランバン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ LANVINの可愛くて上品なコート



新品未使用品