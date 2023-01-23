『未使用級美品✨ Patagonia パタゴニア ダウンコート ダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 11時 47分に出品され03月14日 11時 47分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 黒 ブラック ロング コート ロゴ



Down With It Parka - Womens

ウィズイットパーカー

ダウンジャケット

ダウンコート



【商品説明】

パタゴニアのダウンコートです。



耐久性撥水加工済みのリサイクルポリエステルを使用。フィルパワーが高いほど良質なダックダウンを使用。

取り外し可能なフード付き。

体のラインに沿ってフィットするように縫い込む切替え線プリンセスシームを施すことでボディラインを美しく、上品に演出。

便利な縦型の内ポケットに、サイドには柔らかな生地を施したジッパー式ハンドウォーマーポケット付き。



サイズS 実寸M相当

着丈92

身幅46

肩丈42

袖丈63

実寸です。多少の誤差はご了承ください。



使用感少なめ、綺麗なお品です✨



管理番号108907





カラー···ブラック



種類···ダウンコート/ジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用級美品✨ Patagonia

パタゴニア ダウンコート ダウンジャケット