『THE NORTH FACE Nuptse Jacket【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月18日 04時 03分に出品され05月18日 04時 03分に終了予定です。即決価格は12,578円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯購入店

THE NORTH FACE ALTER (ザ・ノース・フェイス オルター) 東京都です。



◯使用頻度

今年の冬に購入しましたが、買う時期が遅かったため試着含め3回程度使用となっております。そのためかなり美品だと思われます。先日、業者依頼にてダウン専用クリーニング済みです。



◯サイズ

L：身長/170～180 胸囲/92～100cm

着丈70㎝ 肩幅48㎝ 袖丈68㎝ 身幅62㎝



◯カラー

ミデアムグレー(VM：バナディスグレー×メルドグレー)



◯素材

表地/50D Recycled Nylon Ripstop with DWR(ナイロン100％)

中わた/GreenRecycled CLEANDOWN(R)(ダウン80％、フェザー20％)

肩部分・裏地/Recycled Nylon Cloth



コメント・購入お待ちしております。



◯商品説明

1992年、エクスペディション向けに開発し、1990年代のTHE NORTH FACEを代表するヘリテージモデルであるヌプシジャケット。当時の仕様はそのままに、サイズ感を現代版にアジャストしています。環境に配慮したリサイクルダウンを中わたに使用。表地は強度がある50デニールのリップストップリサイクルナイロンにはっ水加工を施し、パックに干渉する肩部分はナイロン素材で切り替えています。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用。アウトドアからタウンユースまで、幅広く活用できる1着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

Nuptse

Jacket