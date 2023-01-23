『定価3.8万junhashimoto WOOL JERSEYドレスガウンコート3【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 10時 23分に出品され04月11日 10時 23分に終了予定です。即決価格は11,940円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 (商品名)

junhashimoto WOOL JERSEY DRESS GOWN COAT





(商品説明)

直営店で購入した100％本物です。



購入価格は37800円



マントを纏うような気分で羽織れるガウンコート。



トレンド感溢れるアイテムで、ゆったり、軽く、伸びる。



3拍子揃ったアウターになります。



コートとカーディガンの良いとこどりしたアイテム。



かっちりアウターもいいけれど、簡単に羽織れて暖かい、



使い勝手のいいアウターこそ秋冬の主役。



ガウン型をドレッシーに仕上げたマントのように羽織れるこのアイテムは、



どんなスタイルにも映える優れもの。



ウール＆ジャージーの素材は伸縮性が高く、軽量で暖かいだけでなく、



ゆったりとしたシルエットとウールはガウンのセクシーさを



マイルドにし柔らかな印象を与えます。



カジュアルなスタイリングにもジャケットなどのキレイめなスタイリングにも



サラリと羽織れば暖かくてしっかりキマります。



やや長めに設定された着丈はカジュアルになりすぎず、



大人のアウターとして仕上がっております。



インナー次第で秋口から真冬にもタイプできる万能コート。



1枚持っているだけでメインワードローブになると思います。



この機会にいかがでしょうか。



着用者身長175cm 60㌔ やややせ形



C-6-215F



(素材)

ウール



(色)

グレー



(サイズ)

3 肩幅48cm 着丈100㎝ 身幅56㎝ 袖丈66㎝



(状態)

使用感の少ないきれいな状態です。

素材の特性上、元々起毛感があります。

クリーニング済みです。



(備考)

必ず自己紹介欄を御覧下さい。



1051720001 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジュンハシモト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価3.8万junhashimoto

WOOL

JERSEYドレスガウンコート3