『LEONARDレオナールウールアンゴラシルク裏地プリントコート9号サイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 06時 02分に出品され03月29日 06時 02分に終了予定です。即決価格は15,556円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【お値下げしました】数年前に店頭にて購入しました。

頻繁ではありませんが1シーズンに2回は着用するかしないかを3シーズン着用したと思います。

◉購入時袖丈を直しております。綺麗に直していただいてるとは思いますが、ご了承くださいませ。写真7枚目

なかなか手離せず自宅保管です。

傷や汚れは検品いたしましたか

万一見落としがございましてもご了承くださいませ。

◎【やや傷や汚れあり】にしたのは、袖丈をお直ししてある状態なのでそのようにいたしました。



LEONARDサイズー9R（9号）

バスト112cm 裾周り180cm（前ボタン閉めた平置き状態）

着丈襟付けから100cm

Aラインのコート

袖付けが変わっているので通常の肩幅、袖丈では採寸できず

後ろ襟首半分から肩ー袖口まで76cm



写真にてご確認いただきご理解の上、お探しの方お好きな方ご検討をよろしくお願いいたします。

☆ご購入前に必ずプロフィールを一読いただきご理解ご納得の上ご購入をお願いいたします。



トラブルを避ける為、返品・返金はしておりません。



#LEONARD

#レオナール

#コート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: レオナール カラー: オレンジ系/ブラウン系/ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ LEONARDレオナールウールアンゴラシルク裏地プリントコート9号サイズ