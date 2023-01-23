『【美品】MATERIA ダウンコート ロング丈 フォックスファー 着脱 S 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 20時 05分に出品され04月29日 20時 05分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

マテリア ミラノ ロングコート

ダウンジャケット リボンベルト

ダブルZIP ショールカラー ボリュームネック



○サイズ

サイズ36（S相当）



肩幅:38cm

身幅:46cm

着丈:99cm

袖丈:61cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

特に目立った傷や汚れ等はない綺麗な状態です。



○カラー

ブラック



○素材

表地

ポリエステル100％



裏地100％



ファー

フォックス



取り外し部分

羊革



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マテリア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】MATERIA

ダウンコート

ロング丈

フォックスファー

着脱

S

黒