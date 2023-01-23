『『良品』バーバリー ブルーレーベル リアルファー付き ウールコート サイズ38【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 23時 18分に出品され03月07日 23時 18分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただきまして、ありがとうございます。



【商品の説明】



●商品名 : バーバリー ブルーレーベル リアルファー付き ウールコート ミドル丈

●ブランド：BURBERRY ブルーレーベル (株)三陽商会

●カラー : キャメル×裏地ノバチェック

●素材 : 毛 80%

ナイロン 20%

●サイズ : 表記 38(M)

●実寸法 : 単位 cm

着丈 78

肩幅 38

身幅 45

袖丈 63



＊素人採寸の為に多少の誤差はご了承下さい。



【商品の状態】



状態 : 長期保管と使用による色褪せ感と薄い汚れに裏地に保管シワがございますが、数回程度の着用ですので目立ったダメージはございませんので、まだまだ十分にご愛用していただけると思います。



＊私個人の見解ですので、画像にて十分にご考慮の上ご購入のご判断をお願いいたします。



着用感ですが、ブルーレーベルらしくタイトで美しいシルエットラインですし、吉川ひなのさんが着用して雑誌に掲載されたモデルとして有名ですので、是非ともこの機会にご検討の程よろしくお願いいたします。



＊リアルファーは取り外してご着用して頂けますので長い期間ご使用可能です。



●注意事項 : 一度は人の手に渡ったものですので中古品にご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。



●重要事項 : 万が一、正規品ではないとご判断されましたら、明確な理由さえあれば返金対応致しますのでご安心下さいませ。



【その他】



発送はヤマト運輸の80サイズを予定しておりますが、防水用の袋にお入れした後に専用箱に梱包いたしますと少々圧縮されますので、型崩れ防止の為に商品到着後は速やかに開封をお願いいたします。



＊ご不明点はお気軽にご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル

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ジャケット・アウター タグ 『良品』バーバリー ブルーレーベル リアルファー付き ウールコート サイズ38