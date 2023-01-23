『CANADA GOOSEカナダグース Jasper Parka M極美【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 20時 06分に出品され03月30日 20時 06分に終了予定です。即決価格は50,600円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 貴重なコヨーテファー

人気のミリタリーカラー

未使用コンディション



ポリエステル・コットン素材に耐久撥水加工を施した「CANADA GOOSE」が誇る高機能生地「ARCTIC TECH / アークティクテック」。雨やみぞれを玉状にはじき、耐摩耗性にも優れた生地は、すり減りにくく裂けにくい仕上がりになっています。袖口の内側には丈夫なリブニットを装備。良質な600フィルパワー以上のホワイトダックダウンを使用し、パラシュートボタン付きのストームフラップ仕様のフロントデザインや、ジップに耐久性に優れたYKK製2wayロッキングジッパーを採用するなど外気をシャットアウトする防寒性の高さが魅力。縦方向に調節可能なフード周りには着脱式のコヨーテファーを装備。フリースのウェルトハンドウォーマーポケットをはじめ、豊富なポケットを装備した機能性に優れた収納力も特徴。日本人にあった細身のシルエットでスッキリとしたラインは様々なスタイリングに活躍するアイテムです。



●ミリタリーグリーン

●天然コヨーテファー

●セレクトショップにて新品購入。

●着用回数1回

●未使用コンディション

●即購入禁止

●期間限定出品



☆パタゴニア☆ノースフェイスなどの

希少モデルを多数出品中‼︎



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宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

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