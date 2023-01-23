『【新品】Fossil フォッシル 三つ折り財布 Liam LiteHide【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 05時 33分に出品され03月07日 05時 33分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆ 商品説明 ◆

Fossil フォッシル 三つ折り財布 Liam LiteHide

この LiteHide™ レザー スライディング 2in1には、

紙幣入れ2つ、

クレジットカード スロット6つ、

ID ウィンドウ1つが付いています。



《サイズ》

横11.5cm

縦9cm

幅2cm



《カラー》

ブラウン



◆ 状態 ◆

・新品、未開封、未使用品です。

・清潔かつ整頓された環境で保管しています。



◆ 送料◆

全品無料



配送方法：ゆうゆうメルカリ便

発送場所：郵便局

サイズ：ゆうパケットプラス



◆ 注意事項 ◆

・発送は匿名配送になります。

・郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は出来かねます。

・自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。

・空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。

・海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。

・寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます。

・光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。

・こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。



上記にご了承いただける方のみご購入願います。

FO-310 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フォッシル

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【新品】Fossil

フォッシル

三つ折り財布

Liam

LiteHide