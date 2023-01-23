『THE NORTH FACE THUNDER ROUNDNECK JKT【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 15時 31分に出品され03月13日 15時 31分に終了予定です。即決価格は12,337円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★★新品未使用★★★



タグは着用するつもりで切ってしまったので

ございません。



★★★即日発送★★★



商品名…ノースフェイス サンダーラウンドネック

ダウンジャケット

サイズ…Mサイズ

着丈64：身幅53：肩幅46：袖丈63：裾幅47：袖口幅10



カラー…Deep Tope (ディープトープ)

品番…NY82213



定価…28,600円



THE NORTH FACE Thunder Roundneck Jacket NY82213 サンダーラウンドネックジャケット（メンズ） ノースフェイス ダウンカーディガン



ダウンと化繊わたの軽量ハイブリッドダウンのジャケット。

重ね着をしたときに首周りがすっきり見えるラウンドネックです。

高度な洗浄技術により汚れを徹底的に除去し、さらにはっ水性を付加したクリーンなダウンに、身体が発する遠赤外線のエネルギーを利用して保温効果を発揮する光電子とはっ水ポリエステルファイバーをブレンド。濡れても暖かさを保ちます。

生地にはソフトな肌触りで非常に軽く、強度も兼ね備えるパーテックスカンタムを使用。

耐久はっ水加工を施し、急な天候変化にも対応します。

本体をポケットに収納できるポケッタブル仕様。

下山後にカジュアルな着こなしも楽しめる１着です。



【Fabric】 ＜表地＞PERTEX Quantum ECO（ナイロン100％）＜中わた＞HYBRID CLEANDOWN 光電子 PRO（ダウン54％、ポリエステル40％、フェザー6％）＜裏地＞PERTEX Quantum ECO（ナイロン100％）

【Function】 ファスナー付ハンドウォーマーポケット／左胸内ポケットパッカブル仕様

【原産国】 中国

【Weight】255g（Lサイズ）





カラー···ブラウン

カラー···ベージュ



モデル···THUNDER ROUNDNECK JKT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

THUNDER

ROUNDNECK

JKT