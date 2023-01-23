『〖ちゃみ様専用〗Airdog エアドッグ X3s 空気清浄機 KJ200F-X3【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 01分に出品され03月31日 09時 01分に終了予定です。即決価格は31,500円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 空気清浄機の買い替えのため出品しました

『購入時期』

メーカー専用サイトから2021年4月30日に購入



『商品状態』

動作確認済み

本体と各部品をアルカリイオン水で拭きあげ済み

写真1.3 エアドックの保護シールは剥がしていません

写真5.6.7 拭きあげしても黒い汚れ有ります

写真13.14 集塵フィルターはほとんど掃除機と専用ブラシで清掃していましたが購入して1回だけ水洗いしました

写真17 青いワイヤーフレーム専用クリーナーは未使用



『発送方法』

写真19 専用箱に入れて発送予定です



※※注意※※

約2年使用しているので、内部については写真では分かりにくい汚れありますので、新品同様品を求められる方の

購入は遠慮下さい 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エアドッグ