『有線 ヘッドホン GRADO SR-225【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 19時 31分に出品され05月14日 19時 31分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GRADO SR-225



イヤーマフはオリジナルが加水分解で使用できなくなりましたので、社外品をつけました。

それとは別にもう1組、タイプの違う社外品をおつけします。

音出し問題ありません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グラド