『美品！PRADA ルナロッサ ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 07時 21分に出品され04月07日 07時 21分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■PRADA ルナロッサ

■PRADA スポーツ



1.2回しか着ていません★



サイズ 50 L



かなり美品になります！



定価10万以上 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: プラダスポーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品！PRADA

ルナロッサ

ダウンジャケット