『未使用級 montbell EX800 puffer jacket ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 02分に出品され04月01日 05時 02分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



ドローコードでお好みのシルエットで着用可能です。



現在ARCTERYX(アークテリクス）を合わせるスタイリングが流行しておりますが、

ロンドンのアーカイブショップではモンベルのジャケットをセレクトしており今後価格が高騰すると思われます。



Y2Kのmiumiu ミュウミュウやOAKLEY オークリー ARCTERYX アークテリクス GAP NIKE ナイキ PRADA SPORT プラダスポーツSTONE ISLAND ストーンアイランド C.P COMPANY シーピーカンパニー ARMANI アルマーニ 等と共にテック系、ゴープコアのアイテムは価格が高騰しております。



○アイテム

montbell モンベル

ダウンジャケット

多機能 800EX ドローコード Y2K テック



○サイズ



Mサイズ



肩幅 45cm

身幅 48cm

袖丈 60cm

着丈 61cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



※素人採寸なため、多少の誤差はご了承ください。





○状態



S

まだまだ長く使っていただけるお品だと思います✨



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N 新品未使用



S 新古品：汚れ・傷・着用感がほぼ無い、もしくは目立たない、非常に状態の良い中古品です。



A 美品 : 全体的もしくは一部に若干の薄汚れ、色褪せや多少の傷、毛羽立ち、汚れなどございますが、使用に問題はなく比較的状態のよい中古品です。



※写真と文章でなるべく状態を誠実にお伝えするよう努力しますが、カメラの性能上色写りが若干違う可能性、小さな傷の見落としがある可能性がありますのであらかじめご理解ください。



○カラー



ネイビー

ブルー系



○配送



仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



※発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂きます。



※出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。



※商品到着後、ご不明点がございましたら必ず評価前にお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用級

montbell

EX800

puffer

jacket

ネイビー