『Russeluno メンズ ベスト 黒(中古)【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 01時 23分に出品され05月03日 01時 23分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Russelunoは、スタイリッシュで機能的なスポーツウェアを提供するブランドです。このベストは、ゴルフやカジュアルなシーンで活躍するデザインが魅力です。



【デザインと機能性】

外側はシンプルな黒でまとめられていますが、内側にはカラフルなロゴが施されており、着る楽しさを感じさせます。ポリエステル素材は軽量で動きやすく、快適な着心地を提供します。中綿も入っており、



【活用シーン】

秋、冬のラウンドに活躍出来ると思います。



- ブランド: Russeluno

- 色: 黒

- 素材: ポリエステル

- デザイン: カラフルなロゴ入りの裏地

- タグ: Russeluno

着丈約66,5㎝

身幅約48,5㎝

サイズ表記4





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラッセルノ