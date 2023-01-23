『【美品】ナノユニバース x西川ダウン G2 ダウンジャケット ベージュ S【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 02時 54分に出品され03月13日 02時 54分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

nano universe ナノユニバース

西川ダウン

ダウンジャケット

ウールG2ジャケット ユニセックス

フード取り外し可能 男女兼用 レディース



○サイズ

サイズ Ｓ レディースではMからLくらいでしょうか。下記の実寸を御確認ください。



肩幅 41㎝

身幅 51.5㎝

袖丈 62.5㎝

着丈 62㎝



平置き実寸。

素人採寸ですので、若干の誤差はございます。



○状態

比較的美品です。画像を御確認ください。その他は

目立った傷も見当たらず、まだまだ活躍できるお品です。

中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。



⭐︎即購入OKです⭐︎



ペット等は飼っておらず暗所で丁寧に保管していますが、中古品になりますので（未使用品でも）ご理解いただける方の購入をお願いします（ ; ; ）

また傷や汚れもよくチェックしておりますが素人目なので神経質な方はご遠慮ください。



【商品についてのお問い合わせ】

着用頻度や購入時期についての質問には基本的にお答えできかねます。

出品数が多い為、全てを正確に把握することができませんので予めご了承くださいませ。



※着用者のサイズ感を教えてくださいなどの体型に関する質問にはお答えできかねますので実寸をご参考くださいますようお願いいたします。



✨お取引について大切なことを記載しております♪

ご購入、コメントの前にプロフィールをご一読くださいませ✨



※出品前に検品しておりますが、稀に見落としのある場合がございます。

ご購入前に添付画像から詳細をご確認いただき、

ご不明な点はお気軽にお問合せください。

中古品となりますので、完品をお求めの方、神経質な方はご購入をお控えください。



■購入場所■

ブランドリユース店 大手リサイクルショップ



カラー···ベージュ



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ナノユニバース

x西川ダウン

G2

ダウンジャケット

ベージュ S