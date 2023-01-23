『リーボック 刺繍ロゴ ダウンジャケット ネイビー USサイズ 古着 90s【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 44分に出品され03月24日 15時 44分に終了予定です。即決価格は9,812円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★フォロー割引＆まとめ買い割引してます★



¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

◆フォロー割◆

販売金額よりお値引きさせていただきます。



★5,000円まで→200円OFF

★10,000円まで→300円OFF

★15,000円まで→400円OFF

★15,000円以上→500円OFF



※購入希望の方はフォロー割り希望とコメント下さい

フォロー確認しましたら金額を変更致します

※即購入も大歓迎です！





◆まとめ買い割◆

2点以上のまとめ買いで更に割引致しますので

購入前にコメントにてお知らせ下さい♪



¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨







数あるショップの中から

こちらのページをご覧頂きありがとうございます



当ショップの商品一覧をコチラ↓より確認して頂けます。

#Kazz古着屋さん

是非フォローお願い致します♪



全商品ホームクリーニング済みです。



※古着の為使用感(色褪せ、小傷、毛玉など)がある場合があります。

目立つダメージや汚れなどは商品説明欄にできるだけ詳しく記載していますので

ご理解お願い致します。











◆商品説明

希少な90年代 海外製



Reebok（リーボック）

刺繍ロゴ ダウンジャケット



真冬のアウターとしてお使かい頂ける優れたアイテム★

メンズ、レディース共に着て頂けるサイズ感となっております。





◆コンディション

目立つダメージ、汚れ等はありません。





◆ブランド

Reebok（リーボック）





◆カラー

ネイビー





◆SIZE(平置き) USサイズ M



肩幅 47cm

着丈 71cm

身幅 62cm

袖丈 69cm



※素人採寸ですので多少の誤差はございます。





▼返品、キャンセル

購入後の値引き、キャンセル、返品等は

申し訳ありませんが原則お断りしております。



商品の検品には細心の注意を払い発送させて頂きますが

万が一商品に不具合がありました場合

返品、返金対応等、迅速に対応させて頂きますので

必ず受取り【評価前】のご連絡をお願いします。



ご理解頂ける方のみご購入宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リーボック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ リーボック

刺繍ロゴ

ダウンジャケット

ネイビー

USサイズ

古着

90s