『A BATHING APE ライトダウンジャケット Lサイズ 新品【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 23時 02分に出品され05月09日 23時 02分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅···47cm

身幅···112cm

着丈···67cm



⭐︎エイプ ライトダウンジャケット

⭐︎サイズ L

⭐︎状態 タグなし 新品



羽織ってもよし

インナーにしてもよし

使い勝手抜群であったかいです



厚みがあるので圧縮して

発送させて下さいませ



ご覧いただきありがとうございます。

お時間ありましたらプロフィールの方一読くださいませ。



神経質な方や細かいことが気になる方の購入は

お控え下さいね。



よろしくお願い致します。



#エイプ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ A

BATHING

APE

ライトダウンジャケット Lサイズ 新品