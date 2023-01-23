『【出品明日迄】Canada Goose チリワックボンバージャケット 確実正規品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 48分に出品され03月14日 13時 48分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年頃に購入。

恐らく最期のファー付きになります。

オンラインで購入し、冬場は重宝しておりました。毎年クリーニングにかけております。

レシートなど正規店で購入証明できる物はありませんが、確実に正規品です。ご安心ください。

カナダグース公式サイトのEC購入履歴のスクリーンショットを載せておきます。



チリワックボンバージャケットっで、恐らくセレクトショップなどの店舗では購入できなかった気がします。

レア物だという認識です。



美品ですが中古になりますので神経質の方はご遠慮ください。



本日、明日に売れない場合は、出品を取り下げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【出品明日迄】Canada

Goose

チリワックボンバージャケット 確実正規品