『【美品・収納袋あり】バルトロライトジャケット ケルプタン ND91840【2024年最新】 』はヤフオクでから05月11日 12時 02分に出品され05月11日 12時 02分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: THE NORTH FACE

- 品番：ND92340

- カラー: KTケルプタン

- 素材: ダウン

- デザイン: フード付き・ジッパーポケット

- スタイル: ダウンジャケット

- 特徴: 防寒性・軽量



【状態】

昨年(2023年)購入しました。

3-5回外出で使用しましたが、その後はクローゼットにて保管しておりました。

状態は良いです。

タバコ吸いません。

収納袋付き

※あくまで中古になりますので、ご理解のある方はご検討いただきたいと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品・収納袋あり】バルトロライトジャケット ケルプタン ND91840