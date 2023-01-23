『入手困難✨ スペシャルゲスト アノラック ジャケット Mサイズ ロゴ ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 17時 09分に出品され03月31日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨ブランド名 スペシャルゲスト



アノラック ジャケット ブルゾン ポケット メンズ スノボー スキー プライベート



EASY LIGHT ANORAK JACKET



✨カラー 黒色 ブラック



✨素材 ナイロン



✨サイズ

着丈 約71cm

肩幅 約58cm

身幅 約65cm

袖丈 約57cm

素人寸法なので多少の誤差はお許し下さい(*_*)



✨付属品 なし



✨状態 特に気になる点もなくまだまだご使用可能です♪



綺麗にリペア(元の状態に戻す)をしている場合もあります(＾＾)



✨購入先

古物市場



✨配送

配送までに1〜2日程頂いてますが、もし遅れる場合があればご連絡させて頂きます！



管理番号2857K



購入前にプロフィールをご確認下さい^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 入手困難✨

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