『HERMES エルメス グローブホルダー ゴールドチェーン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 11時 04分に出品され04月11日 11時 04分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 海外旅行先のエルメス直営店にて、５、6年前に購入したと記憶しています。



1ヶ月程度、バッグに付けて利用し

その後はずっと保管していました。



状態は良好と思います。写真にてご判断ください。



家にあった箱を一緒にお付けしますが、こちらは古いものですのでおまけ程度とお考えください。



自宅保管の中古品であることを、ご理解ください。

喫煙者、ペットはおりません。



ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMES

エルメス グローブホルダー ゴールドチェーン