『cado カドー 空気清浄機 AP-B250 LEAF250 クールグレー1台【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 11分に出品され03月10日 23時 11分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 cado カドー 空気清浄機 AP-B250 LEAF250 21畳 花粉対策 ウイルス対策 脱臭 除菌 フィルター PM2.5除去 おしゃれ 小型 分解 お手入れ簡単

新品未使用品、未開封

クールグレー1台



商品説明



サイズ外寸：約 直径 240mm×高さ 490mm

重さ約 4.6kg（ フィルター含む ）

コード長約 1.8m

素材ABS樹脂

電源AC100-240V 50/60Hz

消費電力弱：3W、中：7W、強：23W、急速：37W

風量弱：35m/h、中：110m/h、強：185m/h、急速：275m/h

運転音弱：36dBA、中：47dBA、強：57dBA、急速：61dBA

適用床面積〜35m（ 21畳 ）

※急速モード運転時の目安。使用状況により異なります。

機能・運転モード：オート、エコ、急速（ 2時間稼働後オートモードに自動切替 ）

・マニュアルモード（ 風量調節 ）：弱、中、強

・センサー：ニオイセンサー、ホコリセンサー

・お知らせ機能：ニオイホコリモニター（ 空気の状態をお知らせ ）、お手入れ / フィルター交換インジケーター

空気の供給方向上面

空気の吸い込み方向下部側面全周

保証期間メーカー保証1年

交換用フィルターLEAF 250（ AP-B250 ）シリーズ用フィルター FL-B250

※交換目安：約 1年（ 空気の汚れ具合により変動します ）

付属品フィルター FL-B250（ 本体に装着済み ）、AC電源コード、取扱説明書、安全上のご注意、保証書

備考・お手入れのタイミングの目安は約 2か月ごとです。※月1回推奨

・必ずフィルターを装着した状態で使用してください。





ご注意



※製品仕様やパッケージは改良のため予告なく変更される場合があります。



※本製品は空気中のすべての有害物質を除去するものではありません。



※定格電圧以外で使用しないでください。また、延長コードの使用やタコ足配線での使用は避けてください。



※吹出口や吸気口に物や障害物を置いたり、塞いだりしないでください。



※本体は壁や周囲から30cm以上距離を保って設置してください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カドー