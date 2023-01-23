『トイズマッコイ スティーブ・マックイーン ダウンジャケット（フリーホイーラーズ）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 13時 23分に出品され03月19日 13時 23分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOYS MCCOY

トイズマッコイ



スティーブ・マックイーン

キルティングダウンジャケット



カラーはブラック



サイズ表記３８サイズ

平置き採寸

肩幅４７cm程度

袖丈６６cm程度

着丈６４cm程度

身幅５３cm程度

素人計測の為、誤差はご理解お願い致します



ダウンのみの出品になります

ハンガーは付きません



へヴィーデューティーなウェアをプライヴェートでも好んだマックイーンが、撮影の合間などにも愛用したダウンジャケットを再現した。アウターシェルに機能的な60／40クロスを採用。昨今の軟弱なダウンジャケットとは一線を画す、非常に無骨な面構えが特徴。こちらも左身頃内側にダウンジャケットを着こなすマックイーンのタグを添付。



着用はかなり少な目です。

クローゼット保管ですが、退色は多少あると思います。

多少の使用感はあまりない感じです



着用と保管にともなうシワはあります。

リブには本当多少毛羽立ちはありますがテンションもあり

リブに虫食いはありません。



ジッパー可動不具合なし、スムーズです。



まだまだ、これから沢山沢山！活躍出来るダウンです。



素人確認なので、小さな汚れや傷の見落としはご理解いお願い致します。



あくまでも中古に理解して購入お願い致します。

神経質な方や完璧を求める方は購入しないで下さいませ。



ザ リアルマッコイズ

トイズマッコイ

レインボーカントリー

コリンボ

フリーホイーラーズ

フルカウント

ダルチザン

バズリクソンズ等アメカジ好きな方も宜しくお願い致します。

なるべく小さくたたんで発送させて頂きます。

仕事の都合でコメントや発送には時間がかかることがあります。

宜しくお願い致します。



申し訳ありません

こちらで購入したため詳細はわかりかねます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トイズマッコイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トイズマッコイ スティーブ・マックイーン ダウンジャケット（フリーホイーラーズ）