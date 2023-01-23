『バーバリーブラックレーベル シルバーフォックス ダウンジャケット ＬＬ【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 05時 41分に出品され04月03日 05時 41分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材(詰め物)···ダウン、フェザー



種類···ダウンジャケット(ロング丈)



バーバリーブラックレーベル ダウンコート 中古品です。



フード、ファーはシルバーフォックスで脱着可能です。

使用感少なく綺麗な状態だと思いますが、あくまでも中古品になりますので素人検品の為見落としもあるかもしれませんので画像にてご確認お願い致します。



プロフ読んでください。





素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリーブラックレーベル

シルバーフォックス ダウンジャケット

ＬＬ