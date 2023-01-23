『DOSDIOSAS オフホワイトフード風ロングコ一ト サイズ38 新品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 14時 02分に出品され03月05日 14時 02分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐新品。自宅で試着のみ。

百貨店で26400円で購入しました。

フード風の襟が特徴でエレガンス、

カジュアルに変化できます。



⭐オフホワイトのロングコートで

クリスマスパーティーなどでは

華やかだと思います。

カジュアルになりすぎません。

カジュアルにするにはフードを

変化させて。



⭐156cmで足首くらいの私は

少し2～3cmヒ一ル靴やブーツを

合わせるとしっくりきます。

襟首から着寸122cmくらいあります。



⭐サイズ38

ゆったりしています。



⭐とても素敵なデザインで

袖のフワフワが大人可愛いのです。



⭐今年の冬は、なんとか着用しようと

鏡の前で試着したのですが、着寸が

気になり、綺麗な状態でお譲りしたい

と思いました。



⭐この冬、活躍コートです。



#ロングコート

#オフホワイトコート

#おしゃれコ一ト

#ロペ

#アダムエロペ

#クリスマスコート



お好きな方に。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DOSDIOSAS

オフホワイトフード風ロングコ一ト

サイズ38 新品