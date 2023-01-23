『ミレー m08772 スキースノーボードバック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 04時 51分に出品され04月29日 04時 51分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミレーのスキースノーボードバック「m08772」



２８リットルのディパック型

背面にスノーシューがうまく取り付け



専用ケースに入れてザックに取り付ける方が多いとショップで聞きましたが、山では専用ケースは不要な存在です。重さや取り外しの手間を考えると直付けが一番です。



定価１５,７５０円



現在は、廃盤品です。



色焼けがかなりしています

元の色は、ネイビー



内側のベタつき無しです。

防水ジッパーの痛み無しです。



写真の状態でお譲りです。



ご購入後のご返品、キャンセルはお受けできません。



ご理解の上で、ご検討下さい。



素材...撥水



素材...撥水, 防水 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>リュック・バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ミレー

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

リュック・バッグ タグ ミレー

m08772

スキースノーボードバック