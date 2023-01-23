『【美品】ブリーフィング キャディバッグ CR-6 ヘッドカバー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 28分に出品され03月27日 08時 28分に終了予定です。即決価格は21,450円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BRIEFING GOLF×GDOゴルフショップがコラボした限定カラーの商品です。

人気のCR-6ですが、GDO別注カラーのため周りと被ることはありませんでした。

新品購入して1年半ですが、ラウンド2回でほとんど使用していないため、目立った傷もなくかなり美品だと思います。

合わせて購入したDR,FW用のヘッドカバーとセットで出品いたしますので、トータルコーディネートにいかがでしょうか？

ネームプレートも刻印しておりません。



今回キャディバッグの買い替えにつき出品いたします。

美品ではあると思いますが、中古品になりますので神経質な方のご入札はお控えください。



以下商品説明です。



商品の特徴

このコレクションのために開発されたBRIEFING GOLFオリジナルの「BG ECO TWILL」をメイン素材に使用。

COYOTEカラーを纏ったキャディバッグはGDOでしか手に入らない限定アイテムです。

【オススメポイント】

-見た目以上の収納力-

・フードやかさばるアイテムの収納に便利な大型のジップポケット。

・両サイドには立体デザインを採用したポケットを完備。

・ポケットは左側2つ、右側3つ。

・容量はそのままにより細分化した収納が可能。

・グローブホルダーをフロントへ移動したことでグローブの付け外しが以前よりも容易に。

・予備のボールをダースごと収納するのに便利なポケットを完備。

-コレクションのために開発されたオリジナルの素材-

・100デニールの高強度ナイロンをベースに撥水加工、抗菌加工を施したオリジナルの素材を採用。

ナイロン糸をツイル織りにすることで、コレクションの特徴の一つでもある独特の艶・光沢感を表現し、ラグジュアリーな雰囲気を演出している。

・オリジナルファブリックは製造廃棄物を再生したエコサイクル素材を採用。エコサイクル素材を使用することで、エネルギー・原料の消費を抑え廃棄物を減らし、焼却時の有害なガスを減少するなど、環境にも配慮している。



商品スペック

型8.5型

対応長さ46インチ

ネームプレート有り

口枠5分割

セパレート3分割

タイプカート

素材エコツイル

重さ3kg

対象ユニセックス

シーズン2022年モデル

製造国中国 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブリーフィングゴルフ