『美品 Deuxieme Classe ダウン ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 49分に出品され03月19日 22時 49分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年12月に購入しました。



3回ほど短時間着用、クリーニング済みです。

汚れ等なくかなり美品です。気持ちよくご着用いただけると思います。



ペット、喫煙者なし。



カラー：ベージュ

素 材：（表地）ナイロン100%

（裏地）ナイロン100%

（中わた）ダウン90% フェザー10%

取 扱：ドライクリーニング

羽毛製品（手洗い不可）

商品番号：22010500701030



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 Deuxieme

Classe

ダウン ベージュ