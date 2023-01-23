『美品✨ トミーヒルフィガー ボア ダウンジャケット ロゴ ボーダー S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 06時 45分に出品され04月12日 06時 45分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございますm(_ _)m



サイズ

肩幅/身幅/着丈/袖丈

55/60/60/65



表記はSですが大きめ



TOMMY HILFIGER



ボアジャケット ダウンジャケット ボーダー



こちらのアイテムは自身で使用、着用していない為、サイズ感等は採寸をご参考にお願い致します。



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✄-------------------‐------- ✄ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨

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