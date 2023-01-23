『✨未使用級✨NANGAナンガ ノーカラーライトダウン マットブラウン サイズL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 11分に出品され03月10日 23時 11分に終了予定です。即決価格は10,800円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪





【ブランド】

NANGA

ナンガ





【アイテム】

ノーカラーダウンジャケット

ライトダウン

インナーダウン





【サイズ】

肩幅50㎝

身幅62㎝

袖丈64㎝

着丈71㎝



※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。



※着画はご遠慮願います。





【状態】

目立ったダメージはなくまだまだご利用いただけます♪





【素材】

表地 ナイロン 100%

裏地 ナイロン 100%

中綿 ダウン 80%

フェザー 20%



【色・柄】

マットブラウン



【その他】



■発送について

・らくらくメルカリ便もしくはゆうゆうメルカリ便にて丁寧に梱包して発送致します。コンパクトに畳んで発送しますのでご理解いただける方でお願い致します。綺麗なリサイクルダンボールを使用する場合があります。





●購入元、注意事項：

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✨未使用級✨NANGAナンガ

ノーカラーライトダウン

マットブラウン

サイズL