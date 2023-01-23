『HIGH TAIL DESIGNS Fanny Packs 1.5 coral【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 09時 54分に出品され03月19日 09時 54分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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HIGH TAIL DESIGNS / The Ultralight Fanny Packs v1.5 Coral

ハイテールデザインズ



ひとまわり大きめの使いやすさ、完全防水の新型ファニーパック



通常のサイズと比べるとひと回り大きなサイズは2リットルと大きめのサイズ。

携帯や財布、鍵を入れても余裕のあるサイズで500mlのペットボトルを入れることができるサイズ。

他にもウィンドシェルなども入り、エナジーバー以外のスナック系の行動食等はもちろんのことサングラスやグローブ等も入れることができます。



サイズ：W24cm xW21cm x H13cm x D7cm (四角錐台）

容量：2L

重量：63g



他サイトでも販売しているため、売れ違いの際はご了承願います。

よろしくお願い致します。



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ENLIGHTENEDEQUIPMENT 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>リュック・バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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