『POC★ポック Fondo Splash ジャケット size:XS【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 01時 24分に出品され03月30日 01時 24分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド名：POC（ポック）



■商品名：POC（ポック）Fondo Splash Jacket



■色：ネイビーブラック



■特徴：デザインはPOCらしくシンプルです、左腕とバックに大きく設置されたブラントロゴは、夜間でも反射するリフレクティブ仕様。

生地は撥水仕様のウエアですがジッパーやインナーの処理は防水仕様ではありませんのであくまで雨天ライドでの仕様は難しいです。



・シルエットはリラックスフィット

・肩がラグランスリーブのため腕を動かしやすいです。

・袖先にはインナーカフが付いており、雨風の侵入を防ぎます。

・身幅はそのままでもスリムに仕上がっていますが、裾のドローコードで更なる調整が可能です。

・伸縮性のある薄手生地で防風性と撥水性があるため、梅雨の時期だけでなく、秋冬のソフトシェルジャケットとしても使用できる汎用レベルの高い1枚に仕上がっています。



■サイズ：XS (胸囲：89㎝ ウエスト：78cm)

※メーカーサイズチャート引用 サイズ選びの目安としてください素材やモデルによってフィット感が異なります



■原産国：タイ



■注意事項:サイズ違いによる返品はお断りしております、採寸写真はあくまで目安としてください、平置きの置き方で寸法の誤差が若干あります。

インナーウエア、コンプレッション系のウエアも採寸写真を載せてますが伸縮しますのであくまで着用前の参考寸法だと考えてください



※海外正規ルートからの購入なのでご安心ください



POC[ポック]

POCはスウェーデン生まれのスポーツアスリート向けブランドです



■購入について

・肌の触れる衣類となりますので到着後に商品不具合以外での交換/返品は不可となります、ご了承ください

・写真に写っているシリアル番号は必ず一致するとは限りません

・計量写真について個体誤差により重量が違う場合があります

・商品を使用する上で不利益を被るような明らかな不具合があった場合には受取後3日以内にご連絡ください、交換もしくは返金対応させていただきます、3日経過後の連絡だと対応いたしかねます

・並行輸入品ですので日本の代理店での補償は適応されません 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

ウェア タグ POC★ポック

Fondo

Splash

ジャケット

size:XS