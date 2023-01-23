『スラッガー 軟式 ファーストミット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 42分に出品され03月05日 03時 42分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 久保田スラッガーの軟式用ファーストミットです。

試合で数回使用した程度なので、若干の使用感はありますが程よく硬さが残っており状態は良いと思います。

ポケットはしっかり出来ていて、ソフトボールでの使用も可能です。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>グローブ 商品の状態: やや傷や汚れあり