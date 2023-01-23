『ボスジャン レザー 15周年記念品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 03分に出品され03月27日 20時 03分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品名:BOSSダウンジャケット15周年記念品



■サイズ:L

肩幅...49cm

身幅...58cm

袖丈...57cm

着丈...70cm



素材...本革100% 中綿ダウン100%



■商品について

メルカリで新品未使用の本品を購入しましたが、写真５枚目のとおり最初から少し傷がありました。なので、状態を未使用に近いにさせていただいております。中古品扱いにはなりますが、かなりの美品の部類に入るかと思います。※あくまでも個人の主観になります。

当方では購入してサイズ確認のため一度だけ袖を通したのみで外に着て行く等はありませんでした。

当方、非喫煙者です。



着ることもないまま手元にあっても勿体ないので、出品致します。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ボスジャン レザー 15周年記念品