『カナダグース レディース ダウンコート【お歳暮】』はヤフオクでから02月13日 15時 17分に出品され02月13日 15時 17分に終了予定です。即決価格は30,316円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラックのダウンコートです。

カラー...ブラック

サイズ...M



あまり着用してない為、

目立った汚れ等はございません。

(素人検品になります)



裾にアジャスターがついてます(画像４枚目)



ファーの取り外し可能です(画像６枚目)

【フードの取り外しも可能です】



喫煙者なし。

ペットなし。



素人検品になりますので、

気になる方や神経質な方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース レディース ダウンコート