『MASTER OF G - SEA FROGMAN GWF-D1000B-1JF【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 20時 06分に出品され04月04日 20時 06分に終了予定です。即決価格は52,500円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価は12万5000プラス税だったとおもいます。

MASTER OF G FROGMAN

MASTER OF G - SEA FROGMAN GWF-D1000B-1JF

水中での任務をサポートするためISO規格200m潜水用防水機能を備えたG-SHOCK「フロッグマン」のトリプルセンサー搭載モデルです。

センサーを搭載したことで水深・方位・温度の計測が可能になりました。水深は潜水活動限界を超える80mまでの計測を10cm単位で実現。方位計測機能は、潜水任務遂行時に重要な方位情報を、腕の角度を気にすることなく計測できます。更に、任務中の時刻や水深・温度の情報を記録できるタイムスタンプ機能を備え、その操作性を高めるため9時位置にボタンを配しました。

外装、クオリティも潜水任務での使用を想定。ステンレスケースには高い摩耗性を備えるDLC加工を施し、気密性の高いスクリューバックを組み合わせました。バックには潜水装備に身を固めたカエルのキャラクターを刻印しています。また視認性と耐傷性の向上や水圧に耐えられるよう、風防には通常より厚いサファイアガラスを採用。グローブを着用したままでも操作性を確保できる大型の鍛造ボタンとカーボンファイバーシートをインサートした長尺バンド、暗所での活動をサポートする高輝度のLEDライトを採用するなど、ダイバーが求める仕様に徹底的にこだわったモデルです。とHPにかいてありました。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: カシオ

カテゴリ ファッション

メンズ

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G

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SEA

FROGMAN

GWF-D1000B-1JF