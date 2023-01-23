『【高品質】iPhoneXr レッド 64GB SIMフリー 本体100%【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 13時 48分に出品され03月15日 13時 48分に終了予定です。即決価格は10,700円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アップル
正規品 本体 256GB SIMフリー ガラスフィルム付 iPhone8
¥ 9425
iPhone 13 mini ピンク 256GB
¥ 15180
OPPO Reno9 A ナイトブラック 未使用 未開封品
¥ 13750
Xperia AceⅢ グレー SO-53C アンドロイドスマホ 本体
¥ 9750
【美品☆】iPhone11 本体 White 128GB SIMフリー
¥ 20803
xiaomi Redmi Note 13 pro+/16G+512G/白
¥ 28509
【Min Hyo Ryo様専用】 iPhone11 Pro ゴールド 256GB
¥ 12480
iPhone 11 ブラック 128 GB SIMフリー
¥ 13500
ZTE Libero 5G A003ZT ブラック
¥ 7098
iPhone SE 第2世代 (SE2) ホワイト 64GB ジャンク品
¥ 7800
Google Pixel 4a ■ 6GB/128GB / SoftBank
¥ 10257
【良品◎】iPhoneSE 第3世代 本体 RED 128GB SIMフリー
¥ 19531
AQUOS sense4 lite ■ 4GB/64GB / ※Dual SIM
¥ 9025
新品未開封 AQUOS sense6s ライトカッパー SH-RM19s
¥ 11400
専用【画面・角傷なし】メル便Apple iPhone 12 ホワイト 128GB
¥ 16000
ししママ様専用 Apple iPhone8 64GB スペースグレー
¥ 7020
美品 SIMフリー 本体 TORQUE 5G 128 GB レッド 028T
¥ 17400
iPhone 12 ブルー 128GB 美品
¥ 18400
落札価格10700円
92 入札履歴
終了
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