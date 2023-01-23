『DysonPureCool空気清浄タワーファン TP04 空気清浄機能付き扇風機【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 17分に出品され02月13日 15時 17分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dyson Pure Cool™

空気清浄タワーファン

ホワイト／シルバー TP04



箱無し、説明書なし

定価63800円

室内使用で数回

ほとんど使わずにカバーをかけてクローゼット保管してました。





【モーター種類】 DCモーター

【風量切替】 10段階風量調整

【首振り設定】 左右(自動)：45°、90°、180°、350°の4段階

【重量】 5.06 kg

【型番】TP04

【サイズ】横幅：223mm、高さ：1054mm、奥行：223mm 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイソン