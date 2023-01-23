『美品✨DIESEL ディーゼル ダウンジャケット 光沢 肉厚 ブラック XL【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 15時 59分に出品され04月08日 15時 59分に終了予定です。即決価格は11,365円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【アイテム】



DIESEL ディーゼル ダウンジャケット メンズ 光沢 肉厚 ロゴプリント ブラック XL

大きいサイズ ロゴラバーワッペン





【サイズ】

表記 XL



着丈72cm

肩幅51cm

身幅67cm

裾幅49cm

袖丈68.5cm



※素人寸法（平置き）のため多少の誤差はご了承ください。



【色.柄】

ブラック



【素材】

ダウン



【商品状態ランク】

ABランク



Sー未使用orほぼ新品同様の状態

SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態

Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態

AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態

Bー多少の傷や汚れのある状態

BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態

Cー大きな傷や汚れのある状態

Dージャンク品



※当店独自のランクです。



【状態】

使用感少なく、まだまだご使用頂ける美品となっております。

写真にて状態ご確認ください✨



【配送】

簡易包装で基本1〜2日で発送いたします。

都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。



【購入先】

ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ

※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さい



◯古物商取得済み

神奈川県公安委員会許可

第452660010706号



ご質問等ありましたらご気軽にお問い合わせください^_^

よろしくお願いします！





管理番号:1030-1210-16646



E416



素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨DIESEL

ディーゼル

ダウンジャケット

光沢 肉厚



ブラック

XL