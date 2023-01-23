『スワロフスキー ラブロッツ 十二支 モンキー サル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 12時 31分に出品され03月27日 12時 31分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スワロフスキー ラブロッツ 十二支 モンキー サル 5004619 Swarovski Zodiac Kiki the Monkey 申





スワロフスキー ラブロッツ 十二支 モンキー サル 5004619 は、魅力と自信、柔軟性を象徴するサルをモチーフにしたスワロフスキー作品です。



申年生まれは器用で臨機応変な人。ライトピーチ・クリスタルのボディ、花柄のプリントがチャームポイントです♪



2014年〜2016年に発売され現在は廃盤の貴重なスワロフスキー作品です。





■サイズ：約3 x 3.5 x 2 ｃｍ



専用ボックス、冊子あり



姫路の山陽百貨店スワロフスキーショップで購入しました。

購入後、飾ることなく専用ケースに入れクローゼットにて保管していました。



素材...クリスタル 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>置物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スワロフスキー