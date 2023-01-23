『dyson HP03 空気清浄機付きファンヒーター リモコン付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 08時 19分に出品され03月29日 08時 19分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 dyson HP03 空気清浄機付きファンヒーター リモコン付き



挿入してるから、あまり利用しなかったので今販売することになりました。



本体の上に傷がありますが、

本体とリモコンは特に問題がございません。

画像からご参考ください。



◎Dyson Pure Hot + Cool Link HP03



ダイソン ピュア ホット+クール 空気清浄機能付き

ファンヒーター、扇風機 HP03



■メーカー： Dyson/ダイソン

■商品名 ： Pure Hot + Cool

■型番 ： HP03

■付属品 ： リモコン

■年式 ： 2020年製

■色： ホワイト

■サイズ： 幅222×奥行222×高さ632mm

■重さ： 4.01kg

■コード長さ：約1.8m

■消費電力 ：

・温風モード使用時：最大1200W

・涼風モード使用時：最小5W／最大44W

■空気清浄能力の適用床面積 ： 30分で8畳、

60分で23畳

■暖房能力の適用床面積 ： コンクリート住宅で

8畳/4.5畳、木造住宅で6畳/3畳

●スマートに空気を清浄しながら、温風も涼風も。

他にはない一台三役。

●他の空気清浄機とは違い、PM 0.1レベルの微細な

粒子を自動で99.95％除去

●夏は扇風機として、冬はヒーターとして

●アプリでスマートな空気清浄

室内と屋外の空気の状況をモニター。

●ナイトモードを搭載。

就寝中に、ナイトモードをオートモードと併用

することで、モニター、反応し、風量4以下で

静かに運転。

●自動で空気の状態をモニターし、反応

オートモードでは、室内の空気の状態を自動で

モニターし、反応。

温風モードでは自動温度制御機能により設定温度

に保つ。



ダイソン モデル名···Pure Hot+Cool Link 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイソン