『ノースフェイス トランスアンタークティカフリースジャケット NA72235【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 09分に出品され03月10日 14時 09分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 明日までお値下げ致します



ノースフェイス トランスアンタークティカフリースジャケット NA72235

Lサイズ

昨年ワンシーズン5回程着用しましまた

断捨離の為出品致します



1989年、日本を代表する冒険家の舟津圭三氏をはじめとする世界6カ国で編成された国際隊が、環境と平和の重要性を訴える目的で南極大陸横断に挑み、1990年3月に無事全員がゴール。当時、南極横断の隊員が着用していたウエアをベースにデザインしたフリースジャケットです。

使用済みペットボトルを原料とした、ロフト感のあるマイクロフリース素材を使用し、高い保温力を持ちながらも軽量に仕上げています。脇下の大型ベンチレーションが蒸気を放出し、素早い衣服内の温度調節が可能。防風シェルと組み合わせることで、冬季の活用幅を広げることができます。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用。

右胸と背面には、南極横断隊に参加した各国の国旗、左腕には「TransAntarctica Expedition」のシリコンワッペンを配置しています。

●素 材：Versa Micro ECO 300（ポリエステル100％）

●実 寸：(着丈)M=69cm、L=71cm、XL=73cm (身幅)M=58cm、L=60cm、XL=62cm (肩幅)M=48cm、L=50cm、XL=52cm (袖丈)M=61cm、L=63cm、XL=65cm

●カラー：ブラック(K) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

トランスアンタークティカフリースジャケット

NA72235