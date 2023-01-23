『エルメスツィリースカーフ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 12時 37分に出品され03月17日 12時 37分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バッグの持ち手や腰に巻いてもオシャレを楽しめる長スカーフです。ブルーを主としエメラルドグリーン イエロー ブラウン……。立体的な羽根のデザインステキです。このデザイン柄は少ないので、個性的な方におすすめします。 好みのサイズに専門店でカットしていただいてあります。クリーニングしていませんので多少シワあります。国内有名百貨店で購入しましたがタンス保管していました。 （約180x20サイズにカット） ほとんど使用していません。

再度の値下げしました。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメスツィリースカーフ