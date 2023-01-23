『【美品】チェスターコート ブラウン Lサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 12時 24分に出品され04月01日 12時 24分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらIGのチェスターコートです。

インターナショナルギャラリービームスで購入しました。



▼サイズ:Ｌ

着丈 108／身幅 61／ゆき 87.5

▼色:ダークブラウン

▼使用回数:2回

2回着用してクローゼットに

保管していたため、状態は良好です。

▼参考価格:23,760円



↓商品説明

ソフトカントリーなスタイルに

肩回りの可動性が向上するラグランスリーブ、またやや深い前合わせからなるチェスターコート。一見、ウール調のテキスタイルは程良くウェイトのあるコットンが用いられ、軽やかな羽織り心地を実現します。ラペルからフロント、袖口や裾まで、縁は全て裁ち切り仕様。さらに、リラクシングなシルエットからもニュアンスがあふれでています。

2021年秋冬シーズン販売商品



是非ご検討くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: インターナショナルギャラリービームス カラー: ブラック系/ブラウン系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】チェスターコート ブラウン Lサイズ