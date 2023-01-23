『URBAN STYLE BASEBALL 草野球専用バッグパック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 11時 38分に出品され04月24日 11時 38分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：URBAN STYLE BASEBALL

商品名：草野球専用バッグパック（TYPE-A）

購入先：Makuake



商品詳細は以下を参照下さい（Makuake）

https://www.makuake.com/project/urbanstylebb/



電車で草野球にいけるように、というコンセプトのリュックです。

マクアケのサイトを見ていただければ分かる通り、野球道具を入れるためにギミックが満載ですので使っていて楽しいバックです。



特にスパイク入れとグローブ入れは便利です。

リュックの下部が汚れても簡単に落とせる素材という点もポイントが高いと思います。

使い勝手が良かったのですが、納戸整理のため出品します。8枚目の写真に写っているプラスチックの留め具が割れています。

なかなか草野球に行く機会がないので出品します。

値下げのコメントはスルーさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ URBAN

STYLE

BASEBALL

草野球専用バッグパック