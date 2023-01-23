『＜H＞REVER MELTON AETHTETIC SHIRT【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 07時 09分に出品され03月24日 07時 09分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ＜H＞REVER MELTON AETHTETIC SHIRT/シャツ

即完売アイテムです。

定価:66000円

サイズL:肩幅 55 身幅 66 袖丈 62 着丈 78

カラー:ダークグレー

ウール100%



ウール素材を使用した接結二重織のリバーシャツアウターです。

こだわりの素材や丁寧な縫製により独特な表情を演出。加工を施すことで、毛足が踊り、素材本来の魅力を最大限に引き出します。

コートでは感じることの出来ないシャツデザインならではの着用感で、程よい肉感が冬本番前の軽い羽織りとしても活躍します。







カラー···グレー



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ＜H＞REVER

MELTON

AETHTETIC

SHIRT