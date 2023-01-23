『バーバリー ロングコート モスグリーン カシミヤ 90s burberrys【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 12時 49分に出品され03月31日 12時 49分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️brand

Burberrys



▪️facric

カシミヤ

ウール



▪️color

モスグリーン



▪️SIZE 175

裄丈81cm身幅:60cm着丈:104cm





▪️condition

全体に使用感あり

ネーム刺繍あり





▪️memo









※size(平置き実寸)は採寸方法により、若干の誤差がある場合がございます。予めご了承下さい。



※一度ひとの手に渡った商品ですので

古着へのご理解の上、ご購入頂きますようお願い致します。



※ブラウザやパソコンなどの環境により、実際のカラーと異なる場合がございます。

予めご了承ください。



よろしければ



【 #USEDShopTesoro 】

【 #USEDShopTesoroロングコート 】



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是非ともご覧くださいませ♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリー ロングコート モスグリーン カシミヤ 90s

burberrys